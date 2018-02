Ação pede que Inep explique correção de prova do Enem O Ministério Público Federal no Ceará quer que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) explicite os critérios de correção das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já que há muitos candidatos questionando as notas publicadas na semana passada. O pedido para a divulgação dos critérios está em uma nova ação civil pública que o MPF deu entrada na segunda-feira na Justiça Federal.