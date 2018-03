Ação prende acusados de explosão a bancos no interior Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, 6, no interior paulista, dois dos principais integrantes de uma quadrilha especializada em explosões de caixas bancários automáticos. Já foi confirmado que o bando explodiu pelo menos doze caixas em oito cidades do interior. J.W.C., de 30 anos, considerado o líder do bando, foi preso na cidade de Sumaré, região de Campinas. O segundo homem da quadrilha, P.H.A.P., de 25 anos, foi cercado e detido no assentamento Zumbi dos Palmares, em Iaras, região de Avaré. No quintal da casa foi apreendida a carcaça de um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Os dois tinham passagem pela polícia.