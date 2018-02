O endocrinologista Walmir Coutinho, presidente eleito da Associação Internacional para Estudo da Obesidade (Iaso), diz que desde 1998 as sociedades médicas estavam alertando o governo federal sobre os riscos do avanço da obesidade no País. Para ele, esse plano só terá resultados se a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário se envolverem na proposta.