Acatel-Lucent tem resultado acima do esperado no 4o tri A fabricante francesa de equipamentos de telecomunicações Alcatel-Lucent divulgou nesta quarta-feira lucro e vendas acima das expectativas, apesar de registrar baixa contábil de 3,91 bilhões de euros (5 bilhões de dólares) relativa a ativos defasados. A companhia também informou que espera chegar ao equilíbrio financeiro em 2009 em nível operacional ajustado e repetiu previsão de que o mercado como um todo vai cair 8 a 12 por cento em valor este ano. A baixa contábil refletiu uma "deterioração drástica" da perspectiva global, afirmou o presidente-executivo da terceira maior empresa do setor em participação de mercado, Ben Verwaayen. A perda, porém, era esperada por analistas e as ações da companhia subiam cerca de 4 por cento às 9h05 (horário de Brasília). Os papéis perderam 69 por cento de seu valor em 2008. A Alcatel-Lucent informou que as vendas do quarto trimestre caíram 5,4 por cento, para 4,954 bilhões de euros, ficando levemente acima da média das expectativas de analitas, de 4,9 bilhões de euros. O lucro ajustado antes de juros e impostos somou 297 milhões de euros e também ficou acima da média de previsões, de 264,3 milhões de euros. Um operador de mercado em Paris afirmou que os investidores estão dando mais importância "ao aspecto operacional" do resultado. O resultado da líder de mercado Ericsson, divulgado em 21 de janeiro, também superou expectativas.