Aceleração gráfica é vital para jogos de nova geração Por mais poderosas que sejam as placas de vídeo atuais, elas não seriam nada sem o software adequado para extrair essa força e aplicar nos games. O DirectX é o conjunto de instruções que faz o PC que roda Windows acessar todos os recursos da placa sem que o sistema operacional fique no caminho, consumindo recursos do PC que poderiam ser usados pelo game. A cada nova versão, o DirectX (que está na versão 10)ganha novos recursos, como efeitos especiais de luz e distorção óptica. Em vez de forçar o sistema com efeitos complexos, ele faz com que a placa crie esses efeitos de forma quase transparente ao sistema, adicionando "camadas" em torno dos polígonos que formam o jogo. Mas de nada adianta comprar uma placa de vídeo defasada. No mercado existem muitas placas compatíveis no máximo com DirectX 8 Alguns jogos mais novos forçam o usuário a ter o Windows Vista instalado no PC, uma vez que o DirectX 10 só roda oficialmente nesse sistema operacional. Se o Vista estiver bem configurado em uma máquina recheada de memória RAM e com um processador parrudo, a performance dos games de última geração é consideravelmente melhor que no Windows XP, mas isso varia muito de jogo para jogo. Crysis, um dos games mais bonitos (e pesados) da atualidade, roda com muito mais desenvoltura no Windows Vista que no Windows XP. Mas ser capaz de rodar DirectX 10 não qualifica instantaneamente uma placa para rodar com performance máxima. As placas mais baratas, mesmo as de última geração, obviamente não oferecem o poder das topo de linha. MOTOR ENVENENADO Exatamente como nos carros, que contam com diferentes potências de motor, as placas de vídeo tem inúmeras diferenças de desempenho entre as diferentes famílias de placas. Para não se arriscar a comprar uma placa que não esteja preparada para o futuro ou até mesmo para o presente dos games, é prudente comprar placas no máximo de uma geração anterior à atual. A safra da ATI mais atual de chips de vídeo é encontrada nas placas da família Radeon HD 3000. As da NVidia, da família GeForce 8000. Placas inferiores às famílias Radeon 2000 e GeForce 7000 são desperdício de dinheiro. Além de obsoletas, as placas antigas costumam custar mais caro que as atuais. Isso acontece pois os fabricantes aprimoram suas técnicas de fabricação a cada geração de placas, possibilitando uma queda substancial de preço ao usuário final. J.A.