Acer convoca recall de 27 mil baterias de laptop A empresa de informática Acer anunciou nesta semana o recall de mais de 27.000 baterias de lítio para laptops. Esta não é a única empresa da área de informática que lança uma advertência sobre problemas nas baterias fabricadas pela Sony, que podem esquentar e causar incêndios. Desde que Sony reconheceu a existência do problema no ano passado foram retirados do mercado mais de 10 milhões de baterias, e empresas como a Dell e a Apple lançaram programas de recall para seus clientes. Os modelos em questão foram vendidos nos Estados Unidos e no Canadá entre maio de 2003 e novembro de 2006. A Acer disse que os consumidores devem deixar de usar o produto imediatamente e ligar para a companhia caso queiram substituir o produto de graça. A assessoria de comunicação da Acer Brasil ainda não confirmou se o programa de recall se estenderá aos micros da marca que são comercializados no País.