Acer lança novos notebooks no mercado brasileiro A fabricante Acer anunciou o lançamento de cinco novos modelos de notebooks da linha TravelMate com os modelos 2491WLMi; 2492WLMi; 4200AWLMI; 4202WLMi e 4232WLMi, com destaque para mobilidade e conectividade. Com garantia de um ano Os micros são equipados com processadores Intel, com configurações que vão do Celeron ao Core 2 Duo, e têm preços a partir de R$ 3300 (base região Sudeste). Veja mais sobre os modelos: TravelMate 2491WLMi - processador Intel Celeron M410 de 1.46 GHz, HD de 80GB; memória RAM de 512 MB DDR2; Drive gravador de DVDs de dupla camada; tela LCD de 15 polegadas e entradas para vários tipos de cartões de memória. O modelo traz ainda conexão para redes sem fio (Wi-Fi), 4 portas USB 2.0 e o sistema operacional Windows XP-PRO SP2. Custará R$ 3.369,80. TravelMate 2492WLMi - processador Intel Celeron M420 de 1.6 GHz; HD de 120GB; memória RAM de 1 GB; drive gravador de DVD e a mesma tela do modelo anterior. Traz ainda microfone embutido e leitores para cartões de memória. Custará R$ 3.673,00. TravelMate 4200AWLMI - usa o Intel Pentium Core Solo CST1350 de 1.8GHz; HD de 120 GB; memória RAM de 512MB DDR2; drive gravador de DVD de dupla camada e as mesmas características dos modelos anteriores. Custará $ 3.999,00. TravelMate 4202WLMi - usará o Intel Pentium Core Duo CDT2300E de 1.66 GHz ; HD de 120 GB; memória RAM de 1 GB DDR2 533; e terá as mesmas características do modelo anterior, além de uma placa aceleradora gráfica integrada . Custará R$ 4.546,96. TravelMate 4232WLMi - modelo mais avançado da linha, terá o Intel Pentium Core 2 Duo T5200 de 1.6GHz; HD de 120 GB; memória RAM de 1 GB e as mesmas características dos modelos anteriores. Custará R$ 4.648,00.