Acer mira ter 10% do faturamento com celulares até 2012 A Acer, terceira maior marca de PCs do mundo, tem como objetivo ter 10 por cento de seu faturamento nos próximos três anos a partir de uma nova linha de celulares inteligentes que está sendo preparada para ser lançada em evento em Barcelona. A Acer vai entrar oficialmente no mercado de celulares inteligentes com o lançamento de vários modelos esta semana, durante mostra de telecomunicações na cidade espanhola. A porta-voz da Acer, Stella Chou, informou a meta, mas não deu mais detalhes. Os novos celulares da companhia serão lançados em 12 países no início, sendo levados a outros mais tarde. A companhia é a mais recente de uma série de empresas que está lançando sua própria linha de celulares inteligentes. A rival também taiuanesa Asustek recentemente anunciou uma aliança com a fabricante de aparelhos de navegação por satélite Garmin para vender celulares com a marca de ambas. A indústria de celulares inteligentes foi um dos poucos pontos positivos do setor de tecnologia em 2008, crescendo mais de 22 por cento, mesmo com a disseminação da crise financeira global. Entretanto, muitos analistas afirmam que o setor já está tomado por competidores, com grandes companhias como Nokia, Research in Motion e Apple, e novos entrantes podem encontrar dificuldades para se firmarem. (Por Kevin Soh)