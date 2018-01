Acer pode ter 2o tri melhor, vê maior espera por componentes

"O segundo trimestre será definitivamente melhor que o primeiro, mas o quanto melhor ainda não está claro", disse a repórteres o presidente da Acer, J.T. Wang, sem especificar se estava se referindo a carregamentos ou lucro.

"O período de espera por alguns componentes também aumentou para oito semanas, ante seis semanas anteriormente, então as coisas não estão ruins", acrescentou, dizendo que a espera maior por teclados, placas de circuito impresso e telas de LCD aumentou.

Wang também afirmou que espera comercializar um milhão de unidades mensais do recém lançado netbook PC de 10,1 polegadas de baixo custo a partir de maio, em linha com sua estimativa anterior de entregar entre 12 e 15 milhões de netbooks em 2009, nome dado aos modelos de notebook com telas menores e menos recursos.

Recentemente, a companhia divulgou um aumento de 17 por cento em seu lucro líquido do quarto trimestre, enquanto consumidores buscavam seus netbooks de baixo custo, ainda que o declínio econômico global tenha reduzido os gastos com produtos tecnológicos.

Os comentários da Acer foram os mais recentes em uma série de anúncios positivos de companhias de tecnologia de Taiwan, com a TSMC e a AU Optronics começando a chamar funcionários afastados de volta.

A Compal Electronics, segunda maior fabricante de PCs por encomenda do mundo, também divulgou que vai aumentar o número de funcionários em cerca de 30 por cento até junho, à medida que as encomendas se recuperam.

A instituição de pesquisa IDC informou que a Acer distribuiu 32 milhões de PCs em 2008, ficando atrás de rivais maiores como Hewlett-Packard (HP) e Dell, mas superando Lenovo e Toshiba

(Reportagem de Kelvin Soh)