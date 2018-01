Acer quer garantir vendas com upgrade para o Windows Vista Com a iminência do lançamento comercial do Windows Vista, próxima versão do sistema operacional da Microsoft para Pcs, os fabricantes de computadores temem perder vendas no final de ano com os consumidores adiando suas compras para janeiro, quando o sistema já deve começar a ser vendido em micros no varejo. Para evitar isso, alguns fabricantes estão embutindo promoções na venda de micros até o final do ano, de forma que, na aquisição de um PC com o Windows XP, o usuário ganha direito a uma atualização gratuita para o Windows Vista. Uma destas empresas é a fabricante Acer, que anunciou a promoção para seus notebooks e desktops no mercado brasileiro. A promoção, claro, é válida apenas para os micros que são compatíveis com o Windows Vista, um sistema operacional mais exigente em termos de hardware, e para os micros comprados entre os dias 26 de outubro de 2006 até o dia 15 de março de 2007. Após um processo de confirmação da licença de software do usuário, será possível fazer os seguintes upgrades: . Do Windows XP Media Center Edition para o Windows Vista Home Premium . Do Windows XP Professional para o Windows Vista Business . Do Windows XP Tablet PC Edition para o Windows Vista Business A única despesa do usuário será a de envio do pacote de atualização do software, que inclui os DVDs com o aplicativo, a partir do correio dos Estados Unidos, o que deve custar cerca de US$ 25.