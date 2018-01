Acer venderá notebooks com teleconferência por VoIP A Acer está lançando no Brasil três novos modelos de notebooks com webcams integradas e suporte para conexão de vídeo sobre aplicações de voz sobre IP. Posicionados na faixa ´de entrada´, ou seja, de máquinas mais básicas, os Aspire 3100, Aspire 5100 e TravelMate 3010 serão distribuídos pela Solution TI, com foco em multimídia e conectividade. Tanto o Aspire 3100 quanto o AS 5100 vêm com uma câmera com resolução de 310 Kpixels, enquanto o TM 3010 traz um modelo com definição de 1.3 Megapixel. Todas as câmeras podem gerar 225° graus, ou seja, podem exibir o que está à frente do micro ou nas costas do notebook. A tecnologia Bluetooth presente nos micros também permite o emprego de fones de ouvido sem fio, semelhantes aos usados em telefones celulares.?O grande diferencial desses equipamentos é a gama de recursos de comunicação com preços menores?, observa Anne de Gama, diretora geral da Acer para o Brasil. O AS 3100 vem equipado com o processador 64 bits Mobile AMD Sempron de 1.6/1.8 GHz. O preço sugerido ao consumidor final para os modelos da série AS 3100 fica em torno dos R$ 3.750,00. Já o AS 5100, o equipamento apresenta boa autonomia de bateria e usa a plataforma AMD Turion 64 X2 Mobile Technology, de 1.6/1.8/2.0 GHz.O preço médio destes equipamentos é de R$ 4.600,00 Já o TM 3010 é indicado para profissionais e usuários corporativos que necessitam de mobilidade e confiabilidade. Equipado com o processador Core Duo da Intel, o micro é bem leve (1,5 kg). Além disso, ele incorpora um fone sem fio por Bluetooh que permite atender ligações VoIP como se fosse um telefone comum. O laptop tem preço médio de R$ 6.790,00. Os produtos chegam ao varejo brasileiro até o final do próximo mês.