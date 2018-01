Acesse seus e-mails pelo celular e sincronize tudo com seu PC Para quem pretende usar o Gmail em um celular ou um smartphone, há duas opções. A primeira, mais simples, consiste em digitar o endereço (www.gmail.com) diretamente no navegador e depois colocar o nome de usuário e a senha – como acontece no computador . Já para quem prefere ter um atalho direto para o Gmail, sem ter de usar o navegador todas as vezes, a dica é baixar um aplicativo específicol. Acesse www.gmail.com/app no navegador e siga as instruções (antes verifique se seu aparelho é compatível com o formato do aplicativo ou não, o que pode ser visto no site do Gmail na internet). O protocolo IMAP é uma boa idéia para quem já está acostumado com acesso via celulares, pois ele possibilita que sua conta esteja sempre sincronizada – se você coloca um marcador em um e-mail no móvel, ele lembra dessa ação na próxima vez que você acessar pelo computador da sua casa. O IMAP deve ser habilitado nas Configurações de sua conta.F.P