Acesso a banda larga dobra até 2010, aponta Telebrasil O segmento de internet por banda larga - tráfego de dados em rede de alta velocidade - é o que mais cresce em número de assinantes no setor de telecomunicações no Brasil. Até dezembro, o número de usuários chegará próximo a 8 milhões de clientes, 30% acima do ano passado, e praticamente duplicará até o fim desta década, chegando a 15 milhões em 2010. Ao mesmo tempo, a telefonia celular perde ritmo de crescimento na quantidade de clientes, entretanto, avança em faturamento mediante a oferta de novos serviços. Os dados são da Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações), que acaba de concluir um levantamento completo do setor no primeiro trimestre deste ano. Os dados mostram que apenas entre o último trimestre de 2006 e o primeiro deste ano o total de usuários de banda larga passou de 5,6 milhões para 6 milhões (crescimento de 7,4%). ´Hoje, o serviço que mais cresce é o de banda larga´, comenta o presidente da Telebrasil, Ronaldo Iabrudi. Os dados do perfil traçado pela organização mostram que o Brasil ultrapassou a barreira de 150 milhões de assinantes de serviços de telecomunicação, 1,7% superior ao fim do ano passado. O setor encerrou o primeiro trimestre deste ano com 151,6 milhões de usuários, assim distribuídos: 102,2 milhões clientes da telefonia celular, 38,6 milhões telefonia fixa e 4,7 milhões usuários de televisão por assinatura, além dos usuários de acesso por banda larga. Iabrudi diz que o total de usuários de acesso em banda larga crescerá fortemente nos próximos anos. O serviço permite que os dados trafeguem em maior volume e mais rapidamente do que na chamada internet discada, que utiliza uma linha de telefone. ´Isso aumenta absurdamente a produtividadade da economia´, diz o executivo, citando que, muito provavelmente, a projeção feita para o final desta década deverá ser batida. O analista sênior do Yankee Group, Julio Puschel, pondera, contudo, que as taxas de crescimento são maiores principalmente nas classes de renda mais alta. O preço, de forma geral, ainda é elevado, apesar da crescente concorrência entre as operadoras e da oferta do chamado triple play, que é a venda de produtos integrados, como acesso em banda larga, telefone fixo e TV por assinatura, ou telefonia celular, fixa e o acesso em alta velocidade. Puschel explica que as empresas de telefonia fixa identificaram que existia pouco valor agregado apenas nos serviços de voz (ligações telefônicas) e que o aumento de competição reduziria ainda mais as margens de ganhos. ´A banda larga abre possibilidades de ganhar novas fontes de receita´, explica o analista. Ele antevê que, além do acesso, novos serviços poderão ser gerados via banda larga, como a televisão via internet, chamada IPTV (sinal de tevê digital sobre Protocolo Internet). O sistema já existe em países como a Espanha e a França e será lançado ainda este ano no Chile, mas ainda depende de ajustes regulatórios para funcionar no Brasil. O analista-chefe de telecomunicação para América Latina, Valder Nogueira, lembra ainda que, na prática, grande parte do crescimento da base de usuários de banda larga deve-se à migração de clientes que usavam o sistema de discagem de linha telefônica. Telefonia celular Depois de crescer a quantidade de clientes em taxas acima de dois dígitos, o total de clientes de telefonia móvel no País deverá crescer este ano em torno de 9%, para cerca de 110 milhões assinantes. A projeção é da Telebrasil. Entre o fim de 2006 e o primeiro trimestre de 2007, o total de assinantes da telefonia celular cresceu 2,2%. Ainda assim, o estudo da entidade também conclui que a telefonia celular já é responsável por 45% de toda a receita da telefonia no País - R$ 31,2 bilhões -, sendo R$ 14,1 bilhões do serviço móvel e R$ 17,1 bilhões das operadoras fixas, segundo dados do primeiro trimestre. A organização estima que até meados do ano que vem as receitas geradas pelo serviço móvel representarão mais da metade do total faturado em telefonia - para efeito de comparação, esse peso era de 30% em 2000. Esse crescimento reflete a oferta de produtos de maior valor agregado, novos serviços e transmissão de conteúdos. O trabalho também mostra que 59% dos municípios brasileiros contam com serviço de telefonia celular e 8,7% com serviços de TV por assinatura, a cabo ou MMDS (via microondas).