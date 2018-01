Acesso à web aumenta, mas desigualdade regional permanece

O porcentual de domicílios com acesso à internet prosseguiu em crescimento no País no ano passado, mas as diferenças regionais também persistiram. Em 2008, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 23,8% dos domicílios brasileiros dispunham de microcomputador com acesso à internet, porcentual superior ao apurado no ano passado (20,0%), totalizando 13,7 milhões de domicílios.

Segundo os técnicos do IBGE, os números da Pnad "refletiram a desigualdade de acesso à informação a partir da internet". Enquanto a região Sudeste possuía 31,5% dos seus domicílios conectados à internet no ano passado, na região Nordeste esse porcentual era de 11,6% e no Norte, de 10,6%.

A Pnad também revelou um aumento no porcentual de domicílios que possuíam microcomputadores no País, que passou de 26,5% em 2007 para 31,2% em 2008, atingindo 17,9 milhões de domicílios. De acordo com a pesquisa, mais da metade dos domicílios brasileiros que possuíam computador no ano passado estavam na região Sudeste, que totalizava 10,1 milhões de domicílios com essa característica.

Celular puxa acesso à telefonia

O acesso à telefonia mostrou "forte evolução" no ano passado, principalmente por causa do crescimento da telefonia celular, segundo mostra a Pnad 2008. O número de domicílios que passaram a possuir algum tipo de telefone aumentou em 4,378 milhões de um ano para o outro. Em 2008, de acordo com a pesquisa, 82,1% dos domicílios brasileiros tinham algum tipo de telefone, porcentual superior ao ano anterior (77%), totalizando 47,3 milhões de domicílios.

A expansão no acesso à telefonia foi puxada pelo telefone celular. Do total de domicílios, 37,6% tinham apenas telefone celular, porcentual também superior ao ano passado (31,6%). De um ano para o outro, houve um acréscimo de 3,98 milhões de domicílios que tinham apenas telefonia celular, alcançando 21,7 milhões de domicílios.

As diferenças regionais são significativas no que diz respeito ao acesso à telefonia. Enquanto na região Sudeste 88,9% dos domicílios tinham acesso a algum tipo de telefone no ano passado, no Nordeste eram apenas 66,8%.

Energia elétrica: serviço com maior alcance no País

O fornecimento de energia elétrica foi o serviço público com maior alcance no País em 2008, segundo a Pnad. O número de domicílios que dispunham desse serviço no ano passado alcançou 98,6%, ante 98,2% no ano anterior.

A pesquisa mostrou também que o número de domicílios atendidos por rede geral de abastecimento de água subiu de 83,2% para 83,9%. De um ano para o outro, 1,88 milhão de domicílios passaram a ter acesso a esse serviço. Os técnicos do IBGE destacam a evolução na região Nordeste, onde 770 mil domicílios passaram a ter acesso a abastecimento de água, passando de 75,7% dos domicílios da região, em 2007, para 78,0% no ano passado.

No que diz respeito à rede coletora de esgotamento sanitário, pouco mais da metade dos domicílios brasileiros, ou 52,5%, tinham acesso a esse serviço no ano passado, porcentual superior ao ano anterior (51,1%). Na região Norte, apenas 9,5% dos domicílios tinham acesso a esse serviço, com redução em relação ao ano de 2007, quando o alcance era de 10,0%.

Entenda a Pnad

A Pnad é realizada anualmente e investiga os temas de habitação, rendimento e trabalho, associados a aspectos demográficos e educacionais. A pesquisa tem seus primórdios em 1967, quando foi iniciada apenas na área do Rio de Janeiro, e na atualidade é realizada nacionalmente, por meio de uma amostra de domicílios. No levantamento divulgado nesta sexta-feira, 18, foram pesquisadas 391.868 pessoas e 150.591 unidades domiciliares, distribuídas por todo o País.