Acesso da Marginal Pinheiros à Castello será interditado O acesso à Rodovia Castello Branco pela Marginal do Pinheiros será interditado neste sábado, 4, a partir das 23h30, para a retirada de um pórtico no local. O bloqueio deve durar 30 minutos. A opção para os motoristas vindos da Marginal do Pinheiros com destino ao interior paulista é retornar pela Ponte dos Remédios e acessar a Castello a partir deste ponto. A concessionária ViaOeste alerta que os motoristas devem redobrar a atenção neste trecho do acesso para evitar acidentes. Equipes da ViaOeste, da Polícia Militar Rodoviária e da CET para orientar os usuários e garantir a execução dos serviços.