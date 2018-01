Acesso diário ao YouTube chega a 100 milhões de vídeos A crescente popularidade do portal YouTube fez com o site divulgasse ontem, dia 16, ter atingido a marca de 100 milhões de vídeos acessados diariamente. Segundo um estudo da empresa de pesquisas comScore, o número de visitas ao YouTube em maio teria chegado a 12,6 milhões de visitantes únicos, um crescimento de 218 vezes na comparação com agosto do ano passado, que foi de 58 mil visitantes. Ainda de acordo com dados do portal, os usuários colocam cerca de 65 mil novos clipes de vídeo no site. Mas mesmo com tanto sucesso, o site ainda não definiu uma estratégia clara para conseguir lucrar com sua popularidade: uma tentativa é a inserção de mensagens publicitárias sobre alguns vídeos que exigem taxas para seu acesso. A empresa ainda informa que em junho, 2,5 bilhões de vídeos foram assistidos no YouTube. Segundo a empresa de pesquisas Nielsen/NetRatings, o YouTube é acessado por 20 milhões de usuários por mês.