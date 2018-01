Acesso e popularização desafiam crescente mercado de internet na Índia

Estima-se que 121 milhões de indianos estejam conectados à internet, um número que é considerado alto (no Brasil, são cerca de 78 milhões, segundo pesquisa de setembro do Ibope Nielsen Online), mas proporcionalmente pequeno se comparado à população de 1,2 bilhão de pessoas do país asiático.

Analistas preveem, neste ano, mudanças profundas no modo como os indianos usam a internet, seja para negócios ou para lazer. O desafio do país é fazer com que tecnologia barata esteja ao alcance de mais pessoas, em especial da população em áreas remotas.

"Em breve haverá mais celulares do que pessoas na Índia", brinca Ankur Agarwal, editor do blog tecnológico local Onlygizmo.com.

A previsão pode parecer absurda, dado o tamanho da população indiana, mas pode se tornar realidade num futuro não muito distante.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo pesquisa divulgada no portal Wearesocial.net, existem mais de 898 milhões de assinantes de planos de celulares na Índia (sendo 292 milhões em áreas rurais). Outros 200 milhões de novos usuários devem entrar nesse mercado em 2012, estima a agência estatal de regulação do setor de telefonia.

Pesquisas indicam que, dos usuários atuais de telefonia móvel, 346 milhões são assinantes de pacotes de dados de internet; e mais da metade dos internautas indianos acessam a web através de seu telefone celular.

"O celular alavancará o uso da internet na Índia em 2012", prevê Agarwal. "A computação começa com o celular, e o crescimento dele é rápido no país."

Ele acredita que o aumento na oferta de smartphones e celulares com conexão de internet, vendidos por menos de 5 mil rúpias (R$ 176) e construídos localmente, está facilitando o acesso à web. Também ocorre um aumento nos serviços de 3G e 2G, o que ajudará a conectar mais pessoas.

Ao mesmo tempo, porém, ainda há dificuldades em levar esse tipo de conexão a áreas mais pobres e distantes do país. E, mesmo quando a tecnologia está disponível, ela tem um custo que continua sendo inacessível para muitos indianos sem recursos.

Tablets baratos

Outros gadgets portáteis também podem ter um impacto significativo na popularização ao acesso à internet.

O governo indiano planeja levar um tablet de baixo custo conhecido como Askash a escolas de todo o país neste ano. A um custo de cerca de US$ 50, o Aakash foi ovacionado como uma grande inovação para a Índia e para a forma como a internet é acessada em escolas.

O blogueiro Argawal diz que o tablet permitirá que mais crianças assistam a vídeos, obtenham informações e estejam na linha de frente das novas tecnologias portáteis.

A contrapartida é que o Aakash é um modelo muito básico comparado com seus concorrentes. Além disso, depende de boas conexões de internet e de redes de distribuição de energia, itens nem sempre presentes em partes remotas da Índia.

De fato, um dos maiores desafios de 2012 na Índia é aumentar a penetração da internet nesse tipo de região. Apenas 2% da Índia rural tem acesso à web, segundo a Associação de Internet e Telefonia Celular do país (IAMAI, na sigla em inglês).

"Mesmo que você oferte tecnologia, tem que ensinar como usá-la e dar acesso às pessoas da comunidade", opina P Niranjana, do Instituto Tata de Ciências Sociais de Mumbai.

Para ela, também é preciso assegurar que os computadores de uma determinada aldeia estejam localizados em áreas de acesso fácil a todas as comunidades - incluindo as castas mais baixas. Atualmente, cerca de 18% dos usuários rurais de internet têm que andar mais de 10 km para obter uma conexão à web.

Indo além de questões de acesso e alcance, outra grande mudança no mercado indiano é como as pessoas estão usando a internet. Com mais conexões, celulares e computadores, muitos indianos não só checam seu e-mail como crescem em presença em redes sociais.

Tanto que o Facebook é atualmente o site mais popular na Índia, tendo visto seu número de usuários crescer em mais de um terço no país nos últimos seis meses. Também se popularizam sites como LinkedIn.

Mercado promissor

O fato de mais da metade da população indiana ter menos de 25 anos faz com que o país seja um enorme mercado em potencial para empresas de tecnologia.

Para Tarun Abhichandani, diretor de negócios da empresa de pesquisas IMRB, isso deve fomentar também o comércio via internet neste ano. Em 2010, o e-commerce movimentou cerca de US$ 10 bilhões no país.

No que diz respeito a conteúdo, a principal mudança deverá ser a criação de conteúdo online em outras línguas além do inglês, num país que abriga centenas de idiomas distintos.

"Há um número limitado de falantes de inglês no país, então precisamos de traduções para línguas locais dos sites disponíveis aos indianos", diz Abhichandani.

Sites como a Wikipedia já começam a produzir conteúdo em idiomas locais indianos.

Com tudo isso, acredita-se que o uso de internet cresça no país, mas desafios tecnológicos e o alcance dessas tecnologias determinarão quem vai se conectar, e como o fará. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.