Achado corpo de empresário dono da balsa que afundou na Coreia do Sul

O chefe de polícia responsável pelo caso em uma pequena cidade no sul do país foi demitido nesta terça-feira por não ter reconhecido o livro ou ter feito uma mínima relação entre os indícios, além de não ter sido capaz de identificar o corpo antes.

A polícia disse que o DNA e as digitais provenientes do corpo em avançada decomposição encontrado no dia 12 de junho provaram se tratar de Yoo Byung-un, de 73 anos, alvo da maior operação de procura de um suspeito ocorrida na Coreia do Sul, com dois meses de duração.

Ao lado do corpo havia um livro escrito por Yoo e uma garrafa vazia de óleo de fígado de tubarão, usado como profilático, fabricado pela empresa da família Yoo, e três garrafas vazias de álcool, disse a polícia.

Yoo era um rico executivo que dirigia os negócios da família proprietária da empresa que operava a balsa que afundou, no pior desastre marítimo da Coreia do Sul nos últimos 20 anos.

A polícia disse não ter determinado a causa da morte, mas informou que ele não parecia ter sido vítima de violência. Exames toxicológicos estavam sendo conduzidos.

A balsa Sewol afundou após tentar realizar uma curva em velocidade alta demais no dia 16 de abril, quando fazia uma viagem corriqueira para a ilha de Jeju. Dos 476 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, 339 eram crianças e professores de uma mesma escola nos arredores de Seul. Somente 172 pessoas foram resgatadas e presume-se que as restantes se afogaram.

O fracasso das autoridades em localizar Yoo havia se tornado um problema político para a presidente Park Geun-hye, cujo governo foi duramente criticado pelo modo como lidou com o desastre. O principal partido de oposição se aproveitou da descoberta do corpo de Yoo para criticar os órgãos de investigação do governo, qualificando-os de incompetentes.

(Reportagem adicional de Sohee Kim, Kahyun Yang, Meeyoung Cho e James Pearson)