Achado corpo de mulher desaparecida após chuva na BA As equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Salvador encontraram na manhã de hoje o corpo de uma mulher de 28 anos que estava desaparecida desde a tarde de ontem. A mulher e sua filha, de 6 anos, foram arrastadas pela correnteza no córrego da Avenida San Martin, no bairro de San Martin, durante as fortes chuvas que atingiram a capital baiana na tarde de ontem. O corpo da criança ainda não foi encontrado.