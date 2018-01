Achado sinal de passagem de galáxia anã pela Via-Láctea Um grupo de astrofísicos encontrou novas evidências observáveis do cruzamento, nas proximidades do Sistema Solar, de uma corrente de estrelas pertencente à galáxia anã de Sagitário com a Via-Láctea. A galáxia anã de Sagitário é um sistema de estrelas que viaja em torno da Via-Láctea, e que está em processo de destruição. Os resultados desta pesquisa, da qual participaram cientistas do Instituto de Astrofísica da região espanhola da Andaluzia - Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) -, foram publicados na revista The Astrophysical Journal. O CSIC informou que o estudo fornece provas para apoiar os modelos teóricos, ao encontrar evidências observáveis de que a corrente de estrelas cruza o plano galáctico em uma posição muito próxima ao Sistema Solar. As conclusões abrem uma grande oportunidade para a busca de matéria escura no Sistema Solar, já que alguns grupos de pesquisa especulam que o pedaço da corrente estelar de Sagitário que possivelmente cruza a Via-Láctea deveria conter consideráveis quantidades desta matéria. A galáxia anã de Sagitário foi descoberta por acaso, em 1994, por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Posteriormente, pesquisadores do Instituto de Astrofísica das Canárias estudaram a interação desta galáxia com a Via-Láctea e demonstraram que Sagitário está em um avançado processo de desintegração.