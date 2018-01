Ache um sorriso e fique menos estressado, promete jogo

Um game que tem como objetivo encontrar um figura sorridente na tela do computador pode reduzir o estresse. Pesquisadores da Universidade McGill em Montreal, no Canadá, dizem que testes provaram que fazer isso por apenas cinco ou dez minutos ajuda a diminuir a tensão e aumentar a confiança. A equipe de pesquisa desenvolveu um jogo chamado MindHabits Trainer, no qual um exercício mostra uma série de rostos, com 15 delas franzidas e uma sorrindo. O jogador tem de encontrar a figura sorridente o mais rápido possível. "É mais difícil do que parece", disse o professor de psicologia Mark Baldwin, chefe da equipe. A idéia é que por meio da repetição a mente fique treinada para se concentrar nos aspectos positivos da vida. Em um teste de campo, um grupo de testes de operadores de telemarketing recebeu o pedido para jogar diariamente por uma semana antes de começarem a trabalhar. O grupo de controle passou de cinco a dez minutos jogando outro game, sem faces sorridentes, antes de iniciarem em seus postos. No fim da semana, o grupo que jogou "encontre o sorriso" se disse menos estressado, tinha maior auto-estima e vendeu mais, sendo considerado como mais confiante em suas chamadas por telefone. Notadamente, disse Balwin, eles tiveram níveis 17% menores do hormônio cortisol, vinculado ao estresse. As descobertas sobre o estudo aparecem na edição de outubro da revista acadêmica da Associação de Psicologia.