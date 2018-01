Acidente bloqueia a Régis na saída do feriado

Equipes da concessionária socorreram os ocupantes do veículo - um deles estava ferido - e providenciavam a remoção da carreta para liberar a pista. Outro acidente no km 360, em Miracatu, também causava cinco quilômetros de congestionamento também no sentido de Curitiba. Uma carreta pegou fogo e interditou parcialmente a pista. O excesso de veículos travava o tráfego na Serra do Cafezal, entre o km 338 e o 350.

Também na pista sentido Curitiba havia lentidão entre o km 276 e o 279 devido à colisão de um carro com uma moto. Uma faixa da rodovia foi interditada. Na soma, os motoristas enfrentavam 27 quilômetros de congestionamento na Régis, no sentido da capital do Paraná.

Castelo Branco.

Quem seguia da capital para o interior de São Paulo enfrentava sete quilômetros de congestionamento na rodovia Castelo Branco na saída para o feriado. O trânsito parava logo após o Cebolão, no km 13, e seguia travado até o km 15, no acesso de Osasco. Depois de um pequeno deslanche, a fila de carros voltava a parar no km 19, seguindo com muita lentidão até o km 24, em Barueri. Não havia registro de acidentes. Na rodovia Raposo Tavares, o excesso de veículos congestionava a saída sentido interior a partir do km 17. Os carros seguiam em fila, em baixa velocidade, até o km 30, altura de Cotia.