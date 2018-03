Acidente bloqueia faixa da Avenida Aricanduva Dois carros se envolveram em um acidente, perto das 10 horas, a 200 metros da Rua Julio Colaço, no sentido Itaquera-Marginal da Avenida Aricanduva, zona leste de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas ao Pronto-Socorro (PS) do Tatuapé. A faixa esquerda da via está bloqueada, mas a interdição não provoca lentidão. As outras três faixas estão livres para a circulação de veículos.