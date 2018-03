Acidente bloqueia ligação entre Marginal Tietê e Dutra O trecho final da ponte que faz a ligação entre a Marginal Tietê e a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido SP-RJ, na região do Parque Novo Mundo, zona norte da capital paulista, está interditado desde às 2h30 desta madrugada. No local, houve tombamento de uma carreta que transportava serragem. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), parte da carga e óleo diesel do tanque da carreta se espalharam pela pista. O caminhoneiro não ficou ferido. Para o motorista que se encontra na marginal e quer acessar a rodovia, a opção é seguir em frente e subir a segunda ponte, que dá acesso à pista local da Dutra.