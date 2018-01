Acidente causa 32 km congestionamento na BR-116 em SP O tombamento de uma carreta carregada com madeira no km 351, em Miracatu, no Vale do Ribeira, causava um grande congestionamento na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), desde a manhã desta quarta-feira (16). A rodovia é a principal ligação entre São Paulo e Curitiba, além de conduzir a Região Sudeste ao Sul do País. O acidente ocorreu por volta das 6 horas na pista sentido São Paulo, mas os reflexos atingiram também a pista sentido Curitiba.