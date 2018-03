Acidente causa trãnsito de 5 km na Rodovia dos Tamoios

Uma colisão entre uma carreta e três veículos de passeio interditou a pista sentido litoral norte da rodovia dos Tamoios, na manhã desta quarta-feira, 6, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Por volta das 8 horas, o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo, que acabou tombando na altura do km 79 da via. Após o tombamento, a carreta atingiu outros três veículos de passeio. Duas pessoas ficaram levemente feridas. Veja também: Ao vivo: sistema Castelo Branco-Raposo Tavares Ao vivo: sistema Anhangüera-Bandeirantes Ao vivo: Rodovia Presidente Dutra Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta já estava sendo removida e a previsão era de que por volta das 9h40 haveria a liberação da via. O congestionamento no local chegava a cinco quilômetros. Os motoristas que subiam a serra, em direção a São Paulo, encontravam trânsito normal, segundo a PRE. Rodovias O movimento nas principais rodovias que cortam São Paulo continuava tranqüilo por volta das 9h30, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os motoristas não encontravam lentidão nas rodovias que chegam do litoral ou do interior e não havia previsão para congestionamentos durante o dia.