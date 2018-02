Acidente causa vazamento de produto químico na Dutra A pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura da Serra das Araras, em Piraí (RJ), está fechada ao tráfego desde o início da noite desta quinta-feira, 19, devido ao vazamento de produto químico na pista. O ácido clorídrico era transportado por um caminhão. Uma faixa reversível foi montada na pista de subida (sentido São Paulo) da Serra das Araras. O congestionamento já passa dos quatro quilômetros nos dois sentidos da rodovia. Ainda não há previsão de horário para reabertura da pista de descida (sentido Rio). Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente do Rio (Inea) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizados.