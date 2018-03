Acidente com 4 caminhões fere dois na Marginal Tietê Ao menos duas pessoas ficaram feridas no início da tarde de hoje após um acidente envolvendo quatro caminhões na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu perto do Sambódromo do Anhembi. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia da Polícia Militar estão no local para prestar socorro às vítimas. Os veículos ocupavam as quatro faixas da via, provocando lentidão de 2,4 quilômetros na Marginal.