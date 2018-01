Acidente com Airbus no Canadá deixa 23 pessoas feridas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um Airbus A-320 da Air Canada que pousava em Halifax, cidade da costa leste do Canadá, saiu da pista na manhã de domingo, 29, informou a imprensa local, com a companhia aérea confirmando 23 passageiros e tripulantes com ferimentos aparentemente sem risco de morte.

A Air Canada disse que o incidente aconteceu pouco depois da meia-noite e 18 das 23 pessoas internadas em hospitais para observação e tratamento de pequenas lesões foram liberadas.

Na semana passada, outro avião, da companhia Germanwings, caiu com 150 pessoas a bordo durante o trajeto entre Espanha e Alemanha. Com diagnóstico de depressão, o copiloto do avião é apontado como culpado pela queda.