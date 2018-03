Acidente com bonde do Rio deixa 1 morto e 8 feridos

O choque ocorreu quando o bonde subia uma ladeira e foi atingido por um táxi, que vinha na direção contrária. O motorneiro perdeu o controle do bonde, que desceu de ré. Um ônibus que seguia logo atrás ainda tentou frear, mas não conseguiu impedir a batida. No ônibus ninguém ficou ferido.

Havia cerca de 20 passageiros no bonde. Em pânico, alguns começaram a pular do veículo. "As pessoas se desesperaram. Quem pulou se machucou. A moça pulou do lado errado e ficou imprensada entre o ônibus e o bonde", contou o motorista Eduardo Rezende, que no momento do acidente estava no fim da rua, trabalhando na gravação do filme "Nosso Lar", que tem o bairro como cenário.

O Corpo de Bombeiros informou ter atendido oito pessoas, que foram levadas para hospitais municipais. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu apenas sete passageiros. Para o Hospital Miguel Couto, foram levados dois húngaros e dois italianos, com ferimentos leves. O Hospital Souza Aguiar atendeu uma mulher de 55 anos, com traumatismo craniano leve, e dois homens, com ferimentos sem gravidade.