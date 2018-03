Acidente com caminhão interdita pista da Imigrantes A pista norte da Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, foi interditada por volta das 8h30 de hoje por conta de um acidente envolvendo um caminhão. Segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra a rodovia, a carga de um caminhão se soltou do cavalo mecânico, interditando duas faixas de rolamento da via, na altura do km 58. Por conta da interdição, o tráfego foi desviado para o trecho de serra da pista sul da mesma rodovia, que opera em direção à capital. Não há feridos. De acordo com a Ecovias, entre 8 e 9 horas, 3.460 veículos viajaram em direção à capital. Dos 424 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste feriado de carnaval, 372 mil já retornaram. Desde 8 horas, o sistema opera no esquema 2x8. A subida é feita pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza a pista sul da Anchieta.