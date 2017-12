Acidente com carga tóxica mata 1 e fecha Castelo Branco Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no quilômetro 35 da Rodovia Presidente Castelo Branco, na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, no início da manhã desta terça-feira, 18. A vítima dirigia o veículo que bateu num caminhão que transportava ácido clorídrico, uma carga considerada tóxica e perigosa. Houve vazamento do produto e a via permanece totalmente fechada nos dois sentidos.