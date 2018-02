Acidente com embarcação deixa 20 feridos no ES

Vinte pessoas ficaram feridas após uma embarcação bater nas pedras e ficar à deriva na praia de Guarapari, no Espírito Santo, ontem à tarde, 30. A embarcação levava 40 turistas para um passeio pelas praias da região metropolitana de Vitória quando teve um problema no motor e ficou à deriva próximo a pedras. A escuna se chocou nas rochas e, assustados, muitos passageiros saltaram no mar.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do Espírito Santo, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Entre os passageiros, havia idosos, crianças e um cadeirante. Segundo informações preliminares da secretaria, a embarcação parou na localidade de Praia das Virtudes, após problema no motor.

Os ventos e a força das ondas levaram a escuna para as rochas. Os passageiros relataram que ficaram assustados com a força das ondas e muitos pularam na tentativa de chegar até as pedras. A Capitania dos Portos informou que já retirou a embarcação do local e convocou o proprietário da escuna para prestar esclarecimentos. Um inquérito foi aberto para investigar as causas do acidente.