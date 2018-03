Acidente com helicóptero deixou 1 morto, diz sindicato O diretor de Comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro), Marcos Breda, afirmou hoje que pelo menos uma pessoa morreu no acidente com um helicóptero Super Puma, que prestava serviços à Petrobras, na tarde de hoje, em Macaé, no norte do Rio. "A Petrobras chamou isso de pouso forçado, mas entendemos como um acidente", disse. O Sindipetro exigia que a estatal divulgasse, imediatamente, o nome dos passageiros resgatados e desaparecidos. "Não estamos mais conseguindo falar com a plataforma; acreditamos que os troncos de telefone tenham sido cortados para que a Petrobras fale o que quiser." Pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas. O aparelho havia decolado da Plataforma P-18 em direção a Macaé, no norte do Estado, com 20 pessoas a bordo - 17 passageiros e três tripulantes. Chovia muito e o mar estava agitado no momento do acidente. A P-18 está a cerca de 100 quilômetros da orla. O Comando do 1º Distrito Naval confirmou o resgate de 15 passageiros, realizado por 13 embarcações da Petrobras, além de três helicópteros. A Marinha também deslocou um navio para ajudar na busca aos desaparecidos. No início da noite, a Petrobras havia divulgado a seguinte nota: "O helicóptero que decolou da P-18 com destino a Macaé fez um pouso forçado. O helicóptero não afundou. Todas as providências de resgate dos passageiros foram adotadas."