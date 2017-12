Acidente com micro-ônibus mata seis no interior do RS Seis passageiros de um micro-ônibus da prefeitura de Santiago morreram em um acidente rodoviário em São Vicente do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 16. Eles viajavam da cidade onde moram para Faxinal do Soturno, onde fariam exames oftalmológicos. Cinco vítimas eram donas de casa e aposentadas com idades entre 35 e 74 anos. A sexta era uma criança de três anos. Outras 17 pessoas ficaram feridas, foram atendidas em hospitais da região e liberadas. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Policiais rodoviários que atenderam a ocorrência admitem a possibilidade de o micro-ônibus ter sido atingido na lateral por uma carreta e caído em um barranco.