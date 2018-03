Acidente com microônibus deixa 12 feridos em SP Doze passageiros de um microônibus que fazia a linha 9011/10 (City Jaraguá/Terminal Cachoeirinha) ficaram feridos, por volta das 21h30 de ontem, após o coletivo, segundo o motorista, ser fechado por um veículo de passeio na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, no Parque Belém, zona norte da capital paulista. O microônibus ficou desgovernado, desceu um barranco ao lado da avenida e atingiu a porta de uma videolocadora localizada na rua de baixo. Segundo policiais militares, nenhum dos passageiros sofreu ferimentos graves. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial, de Vila Penteado. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.