Acidente com ônibus deixa 14 sacoleiros feridos no PR Pelo menos catorze sacoleiros ficaram feridos na tarde de hoje após o ônibus que eles ocupavam perder o freio e cair em um barranco na altura do quilômetro 179 da BR-369, na região de Arapongas, no Paraná. Quatro das 14 vítimas encaminhadas ao Hospital João de Freitas, em Arapongas, estão em estado grave. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo seguia de Foz do Iguaçú, no Paraná, para a capital paulista.