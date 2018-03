Acidente com ônibus deixa 25 estudantes feridos em SP Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas em um grave acidente no início da noite de hoje na estrada vicinal José Alípio Furquim Fonseca, no município de Ituverava, região de Franca, no interior paulista. Elas estavam em um ônibus que levava 40 estudantes para faculdades de Franca. Segundo testemunhas, uma máquina retroescavadeira trafegava na pista em sentido contrário. Ela estava sendo seguida por uma caminhonete, que colidiu na traseira da máquina e invadiu a pista onde estava o ônibus da empresa Visol. Ao tentar desviar, o ônibus acabou tombando.