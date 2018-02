Acidente com ônibus deixa 27 feridos no Rio Um acidente entre dois ônibus urbanos no Centro do Rio deixou pelo menos 27 passageiros feridos na manhã de hoje. A suspeita é que o motorista de um dos veículos não respeitou o sinal vermelho, provocando o choque com o outro ônibus num cruzamento da Avenida Presidente Vargas, uma das maiores e mais movimentadas do Centro, na altura da Central do Brasil. Na última terça-feira, um guarda municipal morreu atropelado por um ônibus que não respeitou um bloqueio para a passagem de ambulâncias nessa mesma região do Centro.