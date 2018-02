Acidente com ônibus deixa 3 mortos e 16 feridos na BA Três pessoas morreram e 16 ficaram feridas na madrugada de hoje após um acidente que envolveu um ônibus de viagem e um caminhão na altura do quilômetro 329 da BR-116, entre os municípios de Araci e Teofilândia, na Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal aconteceu quando um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem indevida.