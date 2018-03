Acidente com ônibus deixa 43 feridos no interior de SP

Quarenta e três pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 15, sendo três em estado grave, em um acidente na Rodovia Armando Sales de Oliveira (SP-322), na altura do quilômetro 433, município de Severínia, região de São José do Rio Preto, interior paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um caminhão que transportava adubo teria tentado uma ultrapassagem quando perdeu o controle e bateu de frente contra um ônibus. Uma perua Kombi ambulância, que vinha atrás do coletivo, não conseguiu frear e se chocou contra a traseira do ônibus. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Olímpia, para o Pronto Socorro de Severínia e para o Hospital de Base de Rio Preto. O motorista do caminhão chegou a ficar preso nas ferragens, mas foi libertado. Por causa do acidente, formou-se um congestionamento de cerca de cinco quilômetros na região. O quadro só melhorou depois de aproximadamente cinco horas.