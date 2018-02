Acidente com ônibus deixa 5 mortos em MG Um ônibus que transportava romeiros para Aparecida do Norte (SP) bateu contra a estrutura de um viaduto, matando cinco pessoas e ferindo 46. O acidente aconteceu na noite dessa Sexta-feira em Oliveira, no sul de Minas Gerais, a 170 km de Belo Horizonte.