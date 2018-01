Acidente com ônibus em Santa Catarina deixa pelo menos 49 mortos

Com placa de União da Vitória, no Paraná, o veículo pertencente à empresa Costa Mar Turismo perdeu o controle em uma curva, em trecho de descida, e despencou em uma ribanceira com 400 metros de altura, local que pertence ao território do município de Campo Alegre, em Santa Catarina.

Segundo o governo catarinense, o veículo levava um grupo de evangélicos de União da Vitória para um evento religioso em Guaratuba, cidades do Paraná. O trajeto passava por Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o número de óbitos pode aumentar, pois ainda há vítimas na mata e presas nas ferragens.

A área é tão isolada que os homens que trabalhavam na ocorrência ficaram incomunicáveis. Participavam do resgate na noite deste sábado, 14, 40 integrantes da Polícia Militar, 30 dos Bombeiros Voluntários e outros 30 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de um helicóptero da PM.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sete dos feridos foram levados para o Hospital Municipal São José, em Joinville, todos em estado grave ou gravíssimo. A unidade de saúde teve de acionar um plano de catástrofe para atender as vítimas. Metade da equipe do hospital estava de folga, mas foi chamada de forma emergencial. Uma outra vítima foi hospitalizada com quadro estável no Hospital de Campo Alegre.

Quatro crianças que estavam no ônibus foram resgatadas em estado grave e levadas para o Hospital Infantil Jeser Amarante Faria, também em Joinville. Como foram socorridas sem documentos, o hospital aguardava o comparecimento de familiares para identificá-las.

A dificuldade de acesso impediu a participação mais efetiva no resgate do helicóptero da Polícia Militar, que se deslocou de Florianópolis ao local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros desceram até o ônibus e, até as 8h15 deste domingo, 15, haviam informado à Polícia Rodoviária Estadual a existência de 49 vítimas fatais - 47 morreram no local e duas no hospital.

Histórico da estrada. Os acidentes na rodovia, repleta de curvas e considerada muito perigosa pelos motoristas da região, mataram 66 pessoas nos últimos cinco anos, sem contabilizar as vítimas deste sábado.

A Serra Dona Francisca é reconhecida também pela beleza da vegetação ao redor, de Mata Atlântica. A dois quilômetros do local do acidente há um mirante bastante frequentado pelos usuários da rodovia.