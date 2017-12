Acidente com ônibus escolar fere 16 em Teresópolis, RJ

O veículo seguia pela Estrada Fazenda Alpina, no bairro de Três Córregos, quando ocorreu o acidente. Ao passar sobre a ponte Poço dos Peixes, por motivo ainda desconhecido, o motorista perdeu o controle e caiu no rio. Catorze crianças, além da diretora da escola e do motorista do ônibus, foram levadas pelos bombeiros ao Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano, em Teresópolis. Os dois adultos e quatro crianças já receberam alta. Outras nove crianças estão em observação, e um menino foi transferido, em estado grave, para um hospital do Rio.