Acidente com ônibus mata 1 e fere 4 na zona sul de SP Um acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio deixou uma pessoa morta e quatro feridas, além de interditar, desde às 5h15 da manhã de hoje, a Avenida Jabaquara no sentido bairro-centro, próximo à estação Saúde do Metrô. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cinco equipes dos bombeiros foram acionadas para o local. O desvio para o motorista que vinha da região do Jabaquara e seguia no sentido Paraíso era feito pelas ruas Pereira Stéfano, Fiação da Saúde, Carneiro da Cunha e Veriano Pereira.