Acidente com ônibus mata 5 e deixa 7 feridos em MG Cinco pessoas morreram e sete ficaram gravemente feridas na noite de ontem após a colisão entre um carro e um ônibus na BR-116, na região do Vale do Mucuri, no norte de Minas Gerais. Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do automóvel, Altair Vieria, fazia uma ultrapassagem em local proibido quando se chocou de frente com o ônibus.