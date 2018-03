Acidente com ônibus mata dois e deixa 30 feridos em PE

Duas pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas na madrugada desta terça-feira, 12, após um acidente na região de Palmares, em Pernambuco. Um ônibus que transportava trabalhadores rurais de Joaquim Nabuco colidiu em um veículo Gol, por volta das 4 horas, na rodovia PE-96. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o coletivo capotou. O motorista do ônibus fugiu. As duas vítimas estavam no veículo de passeio, de acordo com a PRE. Os feridos foram levados para um hospital de Palmares.