Acidente com ônibus mata quatro pessoas no RS Um acidente com um ônibus que voltava do Paraguai para o Rio Grande do Sul matou quatro pessoas e deixou outras 33 feridas, na manhã deste domingo, 3. O coletivo saiu da estrada e despencou de um barranco com altura estimada em 25 metros quando percorria uma curva de raio longo da ERS-135 em Passo Fundo, no norte do Estado. Avisados por motoristas, os bombeiros e hospitais da região enviaram veículos de resgate. As equipes tiveram dificuldades para retirar os corpos e pessoas machucadas porque o veículo ficou em terreno de difícil acesso.