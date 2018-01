Acidente com trem fere 49 pessoas na Argentina

Segundo o jornal argentino Clarín, dos 49 feridos, cinco foram de forma grave. Muitos dos feridos estavam aguardando na plataforma da estação e acabaram sendo atingidos pelos vidros das janelas do trem, segundo o secretário de Segurança nacional, Sergio Beni. Ele informou que as equipes de resgate estão no local e que bombeiros, policiais e médicos evacuaram todos os passageiros do trem.

O maquinista foi hospitalizado e está sob vigilância policial. Berni explicou que é ainda cedo para identificar as causas do acidente. Segundo informações preliminares, o primeiro vagão se chocou contra as barreiras de segurança e acabou preso entre o piso e o teto da plataforma.

A estação de trens suburbanos Once é a mais movimentada de Buenos Aires, ficando geralmente lotada de passageiros durante os dias da semana. O acidente ocorreu na manhã de sábado, em um momento em que o número de pessoas no local era menor. Fonte: Associated Press.