Acidente com trem mata duas pessoas em Pelotas (RS) A colisão de um caminhão com um trem matou duas pessoas em Pelotas, na zona sul do Rio Grande do Sul, hoje. O acidente ocorreu antes do amanhecer, na BR-392, rodovia que corta a cidade no sentido norte-sul. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal que atenderam a ocorrência acreditam que o motorista do caminhão não obedeceu a sinalização, composta apenas por placas, e tentou cruzar os trilhos quando o trem passava pela ferrovia. O choque com a lateral da locomotiva despedaçou o caminhão, separando a cabine da carroceria e provocou o descarrilamento de três vagões. O caminhoneiro Cesar Morais Escalante, de 36 anos, e seu filho de 13 anos, morreram no local. O condutor do trem não sofreu ferimentos. A BR-392 ficou bloqueada até o meio-dia. Não houve engarrafamentos porque o tráfego foi desviado para ruas urbanas de Pelotas.